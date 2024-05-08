В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности в регионе

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

Подробности о причине опасности он не сообщил, призвав следить за информацией об обстановке в официальных каналах местного правительства и МЧС.

Дополнение: в 13:13 по московскому времени Артамонов сообщил об отмене воздушной опасности. Сигнал продлился 40 минут.

Ранее, в ночь на 24 апреля, в промзоне в Липецка упал беспилотник. Как стало известно, целью удара был металлургический комбинат, на территории которого в результате оказалось разрушено здание кислородной станции. Помимо этого, Baza сообщила, что в атаке принимали участие два дрона.

11 апреля Артамонов также сообщал, что беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в липецком селе Доброе. В результате начался пожар. Мирные жители не пострадали.