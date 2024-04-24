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07:24, 24 апреля 2024Россия

Губернатор сообщил об эвакуации людей с места падения дрона в промзоне Липецка

Липецкий губернатор Артамонов: после падения БПЛА в промзоне провели эвакуацию

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После того, как беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в промзоне Липецка, там провели эвакуацию. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — сообщил глава региона.

Он призвал жителей отказаться от публикации фото и видео последствий атаки ВСУ, так как это может позволить Украине скорректировать направление и точность удара.

Беспилотник упал в промзоне Липецка в ночь на среду, 24 апреля. В регионе действовал режим опасности атаки дронов. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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