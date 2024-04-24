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05:08, 24 апреля 2024Россия

В промзоне российского города упал беспилотник

Губернатор Артамонов: беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

В связи с инцидентом в промышленной зоне российского города введен режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В ночь на 24 апреля на территории Липецкой области была объявлена воздушная опасность.

Ранее Игорь Артамонов сообщил, что после падения БПЛА на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе возникло возгорание.

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      Марина Совина
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