В России после падения беспилотника на строящуюся больницу возникло возгорание

Артамонов: после падения БПЛА на строящееся здание ЦРБ возникло возгорание

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе возникло возгорание. Пожар был потушен. Об этом глава российского региона написал в Telegram-канале.

«Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия», — говорится в публикации. Артамонов добавил, что на территории области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в регионе. Гусев призвал население сохранять спокойствие. Он добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.