Воздушную опасность объявили в российском регионе

Воздушную опасность объявили на территории Липецкой области

Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал следить за информацией об оперативной обстановкой в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

Ранее Игорь Артамонов сообщил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе возникло возгорание.

7 апреля стало известно, что в Липецкой области подавили БПЛА самолетного типа. По словам Артамонова, воздушное судно без экипажа было замечено и подавлено дежурными средствами в Краснинском районе.