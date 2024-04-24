Воздушную опасность объявили в российском регионе
Воздушную опасность объявили на территории Липецкой области
Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Глава региона призвал следить за информацией об оперативной обстановкой в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».
Ранее Игорь Артамонов сообщил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе возникло возгорание.
7 апреля стало известно, что в Липецкой области подавили БПЛА самолетного типа. По словам Артамонова, воздушное судно без экипажа было замечено и подавлено дежурными средствами в Краснинском районе.