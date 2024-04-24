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18:10, 24 апреля 2024Россия

Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

Металлургический комбинат поврежден в Липецкой области в результате атаки БПЛА

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Целью атаковавших Липецкую область беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был металлургический комбинат, одно из зданий которого оказалось повреждено. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

О налете БПЛА сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным канала, здание кислородной станции было частично разрушено в результате атаки двух беспилотников. При этом Артамонов сообщил о некоем единичном объекте, участвовавшем в налете.

24 апреля под удар украинских беспилотников попали еще четыре российских региона. БПЛА заметили в небе над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

ЖЗЛ
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