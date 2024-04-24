Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать четыре региона России

Минобороны: средства ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ в четырех регионах России

Четыре региона России в ночь на среду, 24 апреля, пытались атаковать восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской и один — над Смоленской областями. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Помимо этого, сообщалось об атаке беспилотника в Липецкой области. Как уточнил губернатор Игорь Артамонов, дрон упал в промзоне Липецка, из-за чего там провели эвакуацию.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.