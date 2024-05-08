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11:55, 8 мая 2024Россия

ВСУ с помощью дрона-камикадзе обстреляли село в Белгородской области

Гладков: ВСУ с помощью дрона-камикадзе обстреляли белгородское село Малиновка

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе обстреляли село Малиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава отметил, что в результате никто из мирных жителей не пострадал. Оказался поврежден грузовой автомобиль, разъяснил Гладков.

«Оперативные службы работают на месте», — написал белгородский губернатор. Других подробностей о происшествии он не привел.

7 мая стало известно, что беспилотник со взрывчаткой атаковал локомотив на железной дороге в Белгородской области.

Уточнялось, что FPV-дрон влетел в железнодорожный состав на станции Наумовка. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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