Дрон со взрывчаткой атаковал локомотив на железной дороге в регионе России

Беспилотник атаковал железнодорожный локомотив в Белгородской области

Беспилотник со взрывчаткой атаковал локомотив на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся у издания информации, 6 мая FPV-дрон влетел в локомотив на станции Наумовка. По данным из открытых источников, расстояние от Наумовки до российско-украинской границы составляет около семи километров.

В результате удара кабина локомотива получила повреждения. Люди не пострадали, железнодорожное полотно также не получило повреждений. На график движения поездов инцидент не повлиял, подчеркивает канал.

6 мая украинский беспилотник атаковал автобус с людьми в Борисовском районе Белгородской области. В результате удара пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть человек спасти не удалось.