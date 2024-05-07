Дрон со взрывчаткой атаковал локомотив на железной дороге в регионе России
Беспилотник со взрывчаткой атаковал локомотив на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.
Согласно имеющейся у издания информации, 6 мая FPV-дрон влетел в локомотив на станции Наумовка. По данным из открытых источников, расстояние от Наумовки до российско-украинской границы составляет около семи километров.
В результате удара кабина локомотива получила повреждения. Люди не пострадали, железнодорожное полотно также не получило повреждений. На график движения поездов инцидент не повлиял, подчеркивает канал.
6 мая украинский беспилотник атаковал автобус с людьми в Борисовском районе Белгородской области. В результате удара пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть человек спасти не удалось.