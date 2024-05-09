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00:57, 9 мая 2024Мир

В Конгрессе заявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона

В Конгрессе объявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона
Майк Джонсон

Майк Джонсон . Фото: Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей Соединенных Штатов. Об этом она объявила в ходе заседания нижней палаты Конгресса, пишет РИА Новости.

«Форма резолюции такова: объявление должности спикера Палаты представителей вакантной», — отметила Грин.

Она грозилась свергнуть однопартийца после того, как тот пошел наперекор республиканскому большинству Палаты и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Киеву.

Ранее Марджори Тейлор-Грин заявила, что Майк Джонсон должен прекратить финансирование Украины, если хочется остаться на своем пост.

При этом издание Politico ранее написало, что Джонсон смог решить внутренние противоречия в американском Конгрессе между демократами и республиканцами, сдвинув вопрос выделения помощи Киеву и выдав это за политическую победу сопартийца и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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