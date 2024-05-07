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23:50, 7 мая 2024Мир

Будущее спикера Палаты представителей увязали с финансированием Украины

Марджори Тейлор Грин: спикер Джонсон должен прекратить финансирование Украины
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Amanda Andrade-Rhoades/Reuters

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен прекратить финансирование Украины, если хочется остаться на своем посту. Об этом в своем аккаунте в X написала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

По ее мнению, спикер не должен больше выносить на голосование законопроекты о помощи Киеву, так как их не поддерживают большинство республиканцев.

Сообщение в социальной сети Тейлор Грин опубликовала перед встречей с Джонсоном, на которой как раз будет обсуждаться будущее спикера.

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      Марина Совина
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