Будущее спикера Палаты представителей увязали с финансированием Украины
Марджори Тейлор Грин: спикер Джонсон должен прекратить финансирование Украины
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен прекратить финансирование Украины, если хочется остаться на своем посту. Об этом в своем аккаунте в X написала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
По ее мнению, спикер не должен больше выносить на голосование законопроекты о помощи Киеву, так как их не поддерживают большинство республиканцев.
Сообщение в социальной сети Тейлор Грин опубликовала перед встречей с Джонсоном, на которой как раз будет обсуждаться будущее спикера.