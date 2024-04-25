Тейлор-Грин: Украине не хватит надолго выделенной Конгрессом помощи в 61 млрд

Украине не хватит надолго выделенной Конгрессом помощи в размере 61 миллиарда долларов. Такое мнение выразила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте в X.

«Они захотят больше денег для Украины и уже говорят об этом. Вашингтон одержим своей опосредованной войной с Россией на Украине», — поведала Тейлор-Грин.

Она также задалась вопросом, какой смысл в том, что «заработанные налогоплательщиками тяжелым трудом доллары были направлены на Украину».