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21:43, 25 апреля 2024Мир

В Конгрессе задались вопросом о смысле выделения денег Украине

Тейлор-Грин: Украине не хватит надолго выделенной Конгрессом помощи в 61 млрд

Украине не хватит надолго выделенной Конгрессом помощи в размере 61 миллиарда долларов. Такое мнение выразила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте в X.

«Они захотят больше денег для Украины и уже говорят об этом. Вашингтон одержим своей опосредованной войной с Россией на Украине», — поведала Тейлор-Грин.

Она также задалась вопросом, какой смысл в том, что «заработанные налогоплательщиками тяжелым трудом доллары были направлены на Украину».

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      Марина Совина
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