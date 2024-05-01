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16:52, 1 мая 2024Мир

Республиканцы в США решили отстранить от должности спикера Палаты представителей

Республиканцы планируют отставку спикера нижней палаты Конгресса США Джонсона

Фото: Greg Nash / Pool / Reuters

Республиканцы в нижней палате Конгресса США решили отстранить от должности спикера Палаты представителей своего сопартийца Майка Джонсона. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я думаю, что каждый член Конгресса должен проголосовать и позволить "фишкам" упасть так, как они могут, и поэтому на следующей неделе я собираюсь объявить это предложение об освобождении [Джонсона от должности]», — заявила в ходе пресс-конференции член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Отмечается, что представители Демократической партии, в свою очередь, планируют голосовать против отставки Джонсона.

Ранее Тейлор Грин заявила, что США проявляют двойные стандарты по отношению к урегулированиям конфликтов на Украине и в Палестине. Парламентарий обратила внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения урегулирования кризиса только после выделения пакета военной помощи Израилю.

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      Глеб Палехов
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