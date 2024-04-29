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19:25, 29 апреля 2024Мир

В США указали на двойные стандарты в отношении Украины и Израиля

Конгрессвумен Тейлор-Грин: США проявляют двойные стандарты к Украине и Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nathan Howard / Reuters

США проявляют двойные стандарты по отношению к урегулированиям конфликтов на Украине и между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом заявила член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Белый дом хочет контролировать Израиль, но он не призывал к прекращению огня на Украине. Фактически [президент США Джо] Байден отклонил все предложения о прекращении огня. Теперь спикер [Палаты представителей] Майк Джонсон стоит плечом к плечу с Байденом и бьет в барабан войны, чтобы поток денег не прекращался. Что, черт возьми, происходит с нашими властями?» — спросила конгрессвумен.

Она также подчеркнула, что администрация Байдена занимает двойственную позицию в отношении конфликта в Газе. В частности, Тейлор-Грин обратила внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения урегулирования кризиса только после выделения пакета военной помощи Израилю.

Ранее Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Как уточнили в Госдепартаменте США, дипломат планирует обсудить недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу. Он также намерен подтвердить приверженность США созданию отдельного независимого палестинского государства при гарантиях независимости Израиля.

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      Максим Габриелян
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