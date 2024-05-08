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01:27, 9 мая 2024Культура

Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana

Умер 61-летний саунд-продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини

Фото: Anthony Bolante / Reuters

В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork.

Уточняется, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини записал десятки знаменитых рок-альбомов. Среди них — In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa — Pixies, Rid of Me — PJ Harvey и другие. Себя он предпочитал называть «звукоинженером».

23 января в возрасте 82 лет умер музыкальный продюсер Фрэнк Фариан. В середине 1970-х он основал Boney M, среди хитов которой — песни Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child. Также он продюсировал группу Milli Vanilli, известную по треку Girl You Know It's True.

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      Юлия Мискевич
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