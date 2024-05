Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana

Умер 61-летний саунд-продюсер альбомов Nirvana и Pixies Стив Альбини

В возрасте 61 года умер звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Альбини. Об этом сообщает Pitchfork.

Уточняется, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Альбини записал десятки знаменитых рок-альбомов. Среди них — In Utero группы Nirvana, Surfer Rosa — Pixies, Rid of Me — PJ Harvey и другие. Себя он предпочитал называть «звукоинженером».

