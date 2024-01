Умер основатель Boney M и автор песни Rasputin

Основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Музыкальный продюсер, основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет, сообщает N-TV.

Фариан скончался в своем доме в Майами. Причина смерти на данный момент не называется. Как отмечает BBC, в 2022 году он перенес операцию на сердце, ему вставили свиной сердечный клапан.

Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) родился в Германии в 1941 году. Первую музыкальную группу он создал в 1961 году, занимался сольным творчеством, однако затем переключился на продюсирование. В середине 1970-х он основал Boney M, среди хитов которой — песни Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.

Также он продюсировал группу Milli Vanilli, известную по треку Girl You Know It's True. Первый альбом Milli Vanilli шесть раз стал платиновым в США в 1989 году.

Фариан также основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, La Bouche. Отмечается, что всего он продал более 800 миллионов пластинок своих групп.

