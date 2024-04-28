Росcийский вратарь превзошел рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампы» Василевский одержал 66-ю победу в плей-офф НХЛ, установив рекорд

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских голкиперов. Об этом сообщает Quant Hockey.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флорида Пантерс» Василевский отразил 22 из 25 бросков и одержал 66-ю победу за карьеру. По этому показателю он обогнал чеха Доминика Гашека, которому принадлежал предыдущий рекорд, составлявший 65 матчей.

В общем вратарском рейтинге по количеству выигранных в плей-офф матчей россиянин вышел на 12-е место. Первые 11 строчек принадлежат голкиперам из Канады и США.

«Тампа-Бэй» благодаря удачной игре Василевского в последнем матче обыграла «Флориду» на своем льду со счетом 6:3 и сократила отставание в серии. В противостоянии до четырех побед «Тампа» уступает 1-3.