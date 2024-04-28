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08:29, 28 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли малоизвестные полезные функции WhatsApp

Эксперт Кишилов: в WhatsApp можно отправлять видеосообщения и создавать списки

Фото: Unsplash

Руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов рассказал россиянам о малоизвестных возможностях мессенджера WhatsApp. Полезные функции он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что в WhatsApp так же, как и в Telegram, можно отправлять видеосообщения-кружочки. Чтобы запись его, нужно нажать на значок камеры рядом с микрофоном у строки ввода. Готовое обращение можно отправить, кликнув на иконку стрелочки.

Кроме того, отметил Кишилов, мессенджер предлагает возможности по форматированию текста. Необходимую информацию можно выделить курсивом, жирным начертанием или подчеркиванием. Кроме того, в WhatsApp появилась возможность создавать маркированные списки, а также выделять отдельные фрагменты текста. В случае, если пользователь захочет изменить текст уже отправленного сообщения, он также может это сделать.

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Также эксперт рассказал о функциях, связанных с отправкой медиафайлов. При обмене мультимедийными сообщениями, отметил он, пользователь может выбрать желаемое качество. Видео и фотографии можно отправить как в формате HD, так и в оригинальном качестве. При этом он отметил, что размер медиафайла не должен превышать двух гигабайт.

Помимо этого пользователь может ограничить скачивание медиафайлов на устройство. «Для этого войдите в чат или группу, выберите "Просмотр контактов" или "Данные группы" в настройках "Видимость мультимедиа", выберите необходимый для вас вариант — сохранять медиа или нет», — объяснил он.

Кишилов также обратил внимание на то, что в WhatsApp, как и в Telegram, есть диалог с самим с собой. Чтобы он не потерялся среди других чатов, его можно закрепить в верхней части списка чатов.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция. Отмечалось, что у пользователей мессенджера появится возможность звонить номерам, не добавленным в контакты.

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      Мария Большакова
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