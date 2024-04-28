Три БПЛА упали в районе нефтебазы в российском регионе

Шапша: в районе нефтебазы в Калужской области упали три беспилотника

В районе нефтебазы города Людинова и Калужской области упали три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, при падении дронов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В настоящий момент специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

Минобороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 БПЛА над российскими регионами.

Уточнялось, что девять дронов перехватили над Брянской областью, по три беспилотника — над Калужской и Курской областями, два БПЛА были перехвачены над Белгородской областью.

Ранее, 20 апреля, над Калужской областью объявили сигнал «Ковер» и закрыли небо из-за появления метеозонда. Позже его сбили силами противовоздушной обороны РФ.