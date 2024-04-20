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20:36, 20 апреля 2024Россия

Над Калужской областью объявили сигнал «Ковер» и закрыли небо

Baza: небо над Калужской областью закрыли из-за появления метеозонда

Фото: Mike Blake / Reuters

Над Калужской областью объявили сигнал «Ковер» и закрыли небо из-за появления метеозонда. Как сообщает Baza, в соответствии с сигналом все воздушные суда должны сесть или покинуть район.

20 апреля сигнал «Ковер» объявили в Калужской области из-за появления метеозонда. Позже его сбили силами противовоздушной обороны РФ. Известно, что месяцем ранее военные ВСУ начали запускать метеозонды со взрывчаткой на территории регионов России.

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