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20:09, 20 апреля 2024Россия

Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Калужской области

Губернатор Шапша: в Калужской области силы ПВО обнаружили и сбили несколько БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Жуковском районе. «Обломки упали в стороне от населенных пунктов», — сообщил губернатор. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, добавил он.

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