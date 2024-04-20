Силами ПВО обнаружены и сбиты несколько БПЛА в Калужской области
Губернатор Шапша: в Калужской области силы ПВО обнаружили и сбили несколько БПЛА
В Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Он уточнил, что дроны были уничтожены в Жуковском районе. «Обломки упали в стороне от населенных пунктов», — сообщил губернатор. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, добавил он.
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