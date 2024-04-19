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01:04, 19 апреля 2024Бывший СССР

На Украине появились БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров

The Economist: у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири. Об этом пишет журнал The Economist.

Сообщается, что в производство современных БПЛА Киев инвестировал сотни миллионов долларов. В настоящее время, беспилотники, способные находить и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на шести предприятиях, отмечается в публикации.

Издание уточнило, что создание данного вида техники на Украине было обусловлено нежеланием Запада предоставлять ей оружие дальнего действия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о новейшем оружии Украины против Крымского моста. По его словам, к мини-подлодкам нужно отнестись максимально серьезно, так как ВСУ могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря.

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      Марина Совина
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