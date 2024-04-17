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23:35, 17 апреля 2024Наука и техника

Военный эксперт рассказал о новейшем оружии Украины против Крымского моста

Военный аналитик Матвийчук: ВСУ могут атаковать Крымский мост мини-подлодками
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

К украинским мини-подлодкам нужно отнестись максимально серьезно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать их для диверсий в акватории Черного моря и атак против Крымского моста. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

По словам аналитика, ВСУ могут вооружить подобные субмарины торпедами или подойти ближе к цели и установить заряд.

Матвийчук также сказал, что Киев давно хотел получить мини-подлодки. Он предположил, что ВСУ могут начать использовать их для диверсий, в том числе против российских газодобывающих платформ, различных коммуникаций и патрульных катеров Черноморского флота (ЧФ) РФ.

Ранее ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них средства противовоздушной обороны отработали в Липецкой области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности.

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      Марина Совина
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