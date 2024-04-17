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12:54, 17 апреля 2024Россия

ВСУ впервые запустили в Россию начиненные взрывчаткой метеозонды

Mash: ВСУ впервые запустили вглубь России метеозонды со взрывчаткой

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали в Липецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как утверждает издание, переоборудованный беспилотник был начинен примерно килограммом тротила. Он упал в лесу у деревни Новая Слободка.

Также еще минимум один аппарат удалось сбить в Курской области. На некоторых шарах были закреплены 81-миллиметровые мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла их за дрон.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности.

16 апреля в Минобороны заявили, что запущенный с Украины воздушный шар был уничтожен над Курской областью.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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