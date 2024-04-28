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09:11, 28 апреля 2024Россия

Володин рассказал о последствиях антироссийской политики Финляндии

Спикер ГД Володин: Финляндия опустила железный занавес и лишила себя развития

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Финляндия опустила железный занавес, лишила себя развития и потеряла суверенитет. Такие последствия антироссийской политики страны назвал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщил парламентарий, после закрытия страной границы с Россией в стране остановился туристический поток, и экономика терпит серьезные убытки.

«С самого начала было совершенно очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся», — заявил Володин. Он добавил, что все перечисленное является первыми результатами вступления страны в НАТО.

И кого они этим наказали?

Вячеслав Володин

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией

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