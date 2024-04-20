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14:21, 20 апреля 2024Мир

В Финляндии попросили у ЕС денег для приграничных с Россией регионов

Премьер Финляндии Орпо попросил у ЕС денег для приграничных с РФ регионов
Петтери Орпо

Петтери Орпо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

Орпо обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали из-за действий российского руководства. Ранее стало известно, что экономика прилежащих к РФ городов рухнула из-за прекратившегося туристического потока. Например, несколько месяцев назад стремительно обанкротился центр семейного отдыха с аквапарком «Паяринхови», расположенный в 50 километрах от российской границы. Финляндия же закрыла границу в одностороннем порядке.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь», — заявил Орпо.

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Ранее финский премьер не стал общаться с русскоязычными жителями, выступающими за открытие границы.

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      Вера Владзиевская
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