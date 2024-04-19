Премьер Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями. В этот день к границе с РФ прилетела глава Еврокомиссии

Финский премьер Орпо не стал общаться с русскоязычными жителями на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными гражданами страны, проживающими у границы с Россией, заявило «Александровское общество» (Aleksanterinlitto), представляющее таких граждан скандинавской страны и выступающее за открытие КПП на границе с РФ.

Они хотели поговорить с премьером в пятницу, 19 апреля, при посещении им приграничной территории. В этот день к границе прилетела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с Орпо они посмотрели на приграничную территорию с вертолета и обвинили Россию в агрессии на границе.

Русскоязычные жители Финляндии хотели обсудить закрытые КПП

Сообщество утверждает, что его представители хотели пообщаться с политиками на важнейшую для них тему закрытой границы с РФ и проинформировать тех о том, что ситуация сильно усложнила их жизнь.

Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолета «Александровское общество»

Как иронично отметило общество, Урсула фон дер Ляйен прилетела «полюбоваться на закрытую восточную границу». Там добавили, что активисты Aleksanterinlitto устроили пикет на дороге к КПП Нуйямаа.

«Мы по-прежнему не согласны мириться с тем, что политики плюют на интересы большого количества граждан и жителей Финляндии, нарушая право на частную жизнь, разрывая семьи и вынуждая людей тратить немыслимые деньги и время на неотложные поездки», — высказались в обществе.

Фон дер Ляйен поблагодарила Финляндию за «решительные действия против России»

Петтери Орпо и Урсула фон дер Ляйен совершили облет границы на вертолете. Председателю Еврокомиссии рассказали об охране границы с Россией и показали построенный на ней ранее забор.

После этого глава ЕК поблагодарила финские власти за «решительные действия против России», которую обвинила в агрессии на границе. «Мы все должны быть еще большими финнами, когда речь заходит о безопасности. Мы можем многое узнать о готовности Финляндии на всех уровнях общества. Это помогает быстро реагировать на различные кризисы», — высказалась она, добавив, что данный визит стал для нее «очень поучительным опытом».

Орпо со своей стороны описал ей «российскую операцию влияния» и действия Финляндии против нее. Он заявил, что страна препятствует прибытию мигрантов с помощью новых законов, которые находятся в разработке.

При этом премьер признал, что экономика Восточной Финляндии страдает от закрытия границы, поскольку торговля и туризм между странами остановились. Он добавил, что в связи с этим регион нуждается в финансовой поддержке Евросоюза, и обратился с такой просьбой.

Финляндия закрыла границу и обвиняет Россию в пособничестве нелегальной миграции

Финляндия уже много месяцев держит границу с РФ закрытой. Причинами называются потоки мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока. Финляндия считает, что в России им помогают прибывать к границе и тем самым дестабилизировать обстановку.

В апреле Финляндия ввела дополнительные ограничения на границе и закрыла морские пункты пропуска. Ранее «до дальнейшего уведомления» были закрыты все КПП на границе с Россией — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.

Президент страны Александр Стубб поддержал это решение правительства. По его словам, бессрочное закрытие границы позволит избежать хаоса.

При этом в начале апреля в ряде городов Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией. Жители Хельсинки прошли по центральной части города к парламенту страны, их сопровождала полиция. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» и финские флаги. В акции приняли участие порядка 110 человек.