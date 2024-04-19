ЕС обвинил Россию в агрессии против финской границы

Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Россию в гибридной операции против Финляндии

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита на российско-финскую границу обвинила Москву в агрессии и проведении «гибридной операции» против Хельсинки. Ее слова приводит агентство Yle.

«Европейский союз поддерживает Финляндию во многих отношениях, поскольку безопасность внешней границы остается очень важным вопросом», — подчеркнула политик в ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

В свою очередь, финский премьер выразил благодарность главе ЕК за готовность посетить границу. Сама фон дер Ляйен добавила, что данный визит стал для нее «очень поучительным опытом».

Ранее Орпо заявил о разработке Финляндией законопроекта, ограничивающего въезд беженцев через Россию. Кроме того, политик попросил помощи у Евросоюза с пресечением данного потока.