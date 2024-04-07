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23:22, 7 апреля 2024Мир

Жители Финляндии вышли на марш-протест против закрытия границы с Россией

В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

В ряде городов Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией, сообщает ТАСС.

Жители Хельсинки прошли по центральной части города к парламенту страны, их сопровождала полиция. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» и финские флаги. В акции приняли участие порядка 110 человек.

Кроме того, митинги также прошли в Лаппеенранте и Тампере, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

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      Марина Совина
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