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14:29, 4 апреля 2024Путешествия

Финляндия закрыла границу с Россией до дальнейшего уведомления

Правительство Финляндии: граница с Россией закрыта до дальнейшего уведомления

Фото: Vesa Moilanen / LEHTIKUVA / Reuters

Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом сказано на сайте правительства страны.

Финские власти приняли такое решение на заседании 4 апреля. Уточняется, что сухопутная граница останется закрытой с 15 апреля. Также мера коснется портов Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио. Подавать заявления о предоставлении международной защиты можно будет только в других морских пунктах пропуска и аэропортах.

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В правительстве подчеркнули, что пункты пересечения границы для морского транспорта и прогулочных судов закрываются в связи с тем, что с наступлением весны мигранты могут начать прибывать в страну по воде. «Это было бы опасно для людей, желающих попасть в Финляндию, и обременило бы поиск и спасение на море», — сказано в публикации.

«У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а, возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

В Финляндии неоднократно называли Россию главной угрозой безопасности. Там допускают, что соседнее государство рассматривает европейскую страну как объект для шпионажа.

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      Мария Борисова
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