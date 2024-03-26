В Финляндии вновь назвали Россию главной угрозой безопасности

Полиция безопасности Финляндии: Россия — одна из главных угроз для страны

Действия России представляют собой одну из главных угроз безопасности Финляндии и ее жителей. Об этом сообщила полиция безопасности Финляндии (SUPO) в ежегодном отчете.

Согласно отчету, Россия является «самой большой угрозой национальной безопасности Финляндии», поскольку она якобы рассматривает скандинавскую страну как «недружественное государство и как объект для шпионажа и злонамеренной деятельности по оказанию влияния».

SUPO также указала, что действия России направлены на то, чтобы «подорвать единство НАТО и Европейского союза, а также уменьшить поддержку Украины со стороны западных стран». По данным полиции, вступление Финляндии в Североатлантический альянс заставит Россию активнее действовать «против Финляндии».

В полиции безопасности предположили, что Россия сфокусирует свое внимание на проведении операций в киберпространстве, так как в Финляндии для российской разведки созданы неблагоприятные условия.

Россия не впервые фигурирует в докладах SUPO как главная угроза безопасности Финляндии.

21 марта Министерство внутренних дел Финляндии запросило 74 миллиона евро на ускоренное строительство ограждения на границе с Россией.