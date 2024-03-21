Финляндия захотела построить ограждение на границе с Россией

МВД Финляндии запросило 74 млн евро на строительство ограждения на границе с РФ

Финляндия хочет построить ограждение на границе с Россией в ускоренном порядке. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства внутренних дел (МВД) республики.

Сообщается, что МВД запросило 74 миллиона евро для пограничной службы страны на строительство ограждения на восточной границе.

«Строительство ограждения повысит эффективность управления границей», — говорится в тексте пресс-релиза МВД Финляндии.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Москва использует миграцию в качестве оружия против Хельсинки. «Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной границе», — отметил министр.

Позднее Орпо предложил запретить въезд в Финляндию беженцам, прибывающим со стороны российской границы.