Финляндия захотела запретить въезд беженцам через Россию

Reuters: Финляндия запретит въезд беженцам, прибывающим со стороны границы РФ

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что страна собирается запретить въезд беженцам, прибывающим со стороны российской границы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Финляндия планирует издать временный закон для разрешения пограничным властям блокировать въезд ищущих убежища лиц, которые приезжают в страну через Россию», — такое заявление сделали финские политики.

Ранее финский премьер-министр Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия против страны.

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отверг эти обвинения, заявив, что Москве нет смысла «устраивать мелкие пакости сумасбродным соседям». Он также назвал подобные заявления государственных деятелей пропагандой, рассчитанной на финское население.