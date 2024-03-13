В России ответили на обвинения Финляндии в использовании миграции как оружия

Сенатор Климов отверг обвинения Финляндии в использовании РФ миграции как оружия

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ответил на обвинения премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в том, что Россия использует миграцию как оружие против Хельсинки. В беседе с «Лентой.ру» сенатор отверг эти обвинения и заявил, что Москва не заинтересована в подобных акциях.

Ранее Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия против Финляндии. По его словам, Россия подталкивает граждан третьих стран к восточной финской границе.

«Нам есть чем заниматься серьезным помимо того, чтобы устраивать мелкие пакости сумасбродным соседям — смысла в этом нет никакого. (...) Туда попадают тысячи людей, в том числе законным путем через третьи страны, и финны молчат», — сказал Климов.

Он назвал это заявление пропагандой, рассчитанной на финское общество.

Это пиар-акции, которые они делают, чтобы закреплять в сознании вот этот антироссийский посыл. (...) Чтобы окончательно обрубить все связи и воспоминания, делаются такого рода провокации. Это даже звучит смешно Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

13 марта президент России Владимир Путин анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией. Он отметил, что данное решение было принято в связи с вступлением Хельсинки в Североатлантический альянс, поскольку до этого момента у соседних государств были «просто идеальные» отношения без единой претензии.