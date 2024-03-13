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13:21, 13 марта 2024Мир

Финляндия обвинила Россию в использовании миграции в качестве оружия

Премьер Финляндии Орпо: Россия использовала миграцию в качестве оружия

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Россия использовала миграцию в качестве оружия против Финляндии. В этом Москву обвинил премьер-министр республики Петтери Орпо, сообщает Reuters.

«Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной границе», — заявил он.

По словам премьера, такие действия неприемлемы. Политик также подчеркнул, что в связи с этим Европейский союз должен позаботиться о собственной защите.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал установку систем поражения на границе с Финляндией. Он отметил, что данное решение было принято в связи с вступлением Хельсинки в Североатлантический альянс, поскольку до этого момента у соседних государств были «просто идеальные» отношения без единой претензии.

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      Виктория Кондратьева
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