Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

Рантанен: Финляндия снова решила закрыть открывшиеся на границе с РФ КПП

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны решили закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией спустя сутки после открытия.

Финское правительство приняло подобное решение на внеочередном заседании. Оно вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20:00 (21:00 мск) и будет действовать до 14 января 2024-го года.

Уточнятся, что Хельсинки пошли на такой шаг из-за неконтролируемого прибытия беженцев.

Мы смогли констатировать, что нелегальная иммиграция на восточной границе Финляндии продолжилась Мари Рантанен глава финского МВД

Мари Рантанен Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Беженцев свозили к российско-финской границе на микроавтобусах

Финляндия открыла погранпереходы Ваалимаа и Ниирала в полночь на 14 декабря. Почти сразу на КПП Ниирала прибыли несколько беженцев из России, которым пришлось самим расчищать снег на погранпункте. При этом пограничная служба приняла заявления всех, кто просил предоставить убежище.

По информации издания Yle, за день на оба погранпункта прибыли не менее 62 просителей убежища. Часть из них — граждане Сомали и Сирии.

Как рассказали очевидцы, десятки беженцев вместе с велосипедами свозили к КПП Ниирала на микроавтобусах.

Человек двадцать было. Но наши пограничники пропустили всего нескольких. Остальных почему-то оставили мерзнуть, чему финны и наши несказанно обрадовались. Никто не хочет, чтобы из-за беженцев границы снова закрыли очевидец

Финляндию раскритиковали за закрытие границы с Россией

Совет Европы (СЕ) осудил Хельсинки за закрытие границы с Россией. Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович направила Мари Рантанен письмо, в котором заявила, что права человека необходимо соблюдать и в сложных ситуациях. По ее мнению, заслуживающие осуждения действия другого государства не отменяют международных обязательств Финляндии.

Комиссар напомнила, что обязанность европейских стран соблюдать права беженцев закреплена в резолюции Парламентской ассамблеи СЕ 2021 года. К таким правам относится, например, запрет на выдворение, бесчеловечное обращение и коллективную депортацию мигрантов.

Также Миятович обратила внимание финских властей на погодные условия, которые могут угрожать жизни и здоровью оказавшихся на границе людей.

А заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал ситуацию с закрытием и открытием Финляндией КПП на наземной границе с Россией абсурдной. По его словам, подобными действиями финские власти наносят ущерб своей стране, своему народу, а также рискуют превратить государство «в европейское захолустье».

История с КПП — это доведенный до абсурда процесс. Открыли-закрыли, открыли-закрыли. А после 14 января что будут делать — дальше продолжать его работу или будут закрывать с периодичностью в несколько дней? Андрей Климов российский сенатор

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что на смену добрым и прагматичным отношениям двух стран пришла исключительно русофобская позиция.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера опроверг слухи, что Москва способствует миграционному наплыву в Финляндию. «Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — резюмировал он.

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

В ноябре Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Финское правительство распорядилось закрыть четыре крупнейших по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункта пропуска на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Убежище просят в основном выходцы из арабских стран. Добираться до места назначения им помогают посредники. Они организовывают маршруты до Санкт-Петербурга, а затем подвозят беженцев на расстояние не ближе 30 километров от границы, оттуда мигранты самостоятельно добираются до КПП на велосипедах. Стоимость подобной услуги составляет две-три тысячи евро (193-280 тысяч рублей).

С 18 ноября были закрыты КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала и Вартиус. К 30 ноября перестали работать все девять пунктов пропуска. Власти страны объяснили это резким наплывом беженцев, которые пытаются попасть в Европу. Хельсинки заявлял, что это провокация Москвы, российская сторона отвергала обвинения. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — Ваалимаа и Ниирала.

