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09:27, 14 декабря 2023Путешествия

Два пункта пропуска открылись на российско-финской границе

РИА Новости: Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Финляндия в полночь 14 декабря открыла два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что речь идет о КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Первый будет работать круглосуточно, а второй — ежедневно с 08:00 до 20:00. Известно, что другие пограничные пункты остаются закрытыми.

Кабмин Финляндии заявил об открытии двух КПП на границе с Россией 12 декабря. Решение вступило в силу в ночь на 14 декабря. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что ситуация с закрытием и открытием Финляндией КПП на наземной границе с Россией выглядит абсурдно.

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      Марина Черняк
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