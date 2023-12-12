Сенатор Климов назвал абсурдной ситуацию с открытием Финляндией КПП на границе

Ситуация с закрытием и открытием Финляндией КПП на наземной границе с Россией выглядит абсурдно. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Они наносят ущерб своей стране, своему народу. Пока народ будет реагировать на это, они это (идти на уступки — прим. «Ленты.ру») будут делать. Если они сломят волю своего народа, превратятся совершенно точно в европейское захолустье, которым Финляндия была в известные годы. А еще сделают из себя филиал клуба самоубийц, потому что сосредоточение там военной инфраструктуры НАТО никого до добра еще не доводило. И экономику свою они перегрузят этими военными расходами. Они попали в ловушку, которую для них установил политический класс США и их ближайших сателлитов», — сказал сенатор.

История с КПП — это доведенный до абсурда процесс. Открыли-закрыли, открыли-закрыли. А после 14 января что будут делать — дальше продолжать его работу или будут закрывать с периодичностью в несколько дней? Андрей Климов российский сенатор

Ранее 12 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что правительство страны решило открыть два КПП на границе с Россией. По словам главы финского МИД Элины Валтонен, работу возобновят пункты Ваалимаа — Торфяновка и Ниирала — Вяртсиля. Они будут открыты с 14 декабря по 14 января.

В ноябре Финляндия начала постепенно закрывать погранпереходы на границе с Россией. Сначала ограничения затронули лишь несколько пунктов, но к 30 ноября перестали работать все девять КПП. Власти страны объяснили это резким наплывом беженцев, которые пытаются попасть в Европу. Хельсинки заявлял, что это провокация Москвы, российская сторона отвергала обвинения.

11 декабря Элина Валтонен отмечала, что страна будет готова поэтапно открыть границу с Россией, если ситуация улучшится.