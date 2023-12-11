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14:05, 11 декабря 2023Путешествия

В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией

Финляндия будет готова поэтапно открыть границу с РФ при нормализации ситуации

Фото: Imago / Globallookpress.com

В Финляндии будут готовы поэтапно открыть границу с РФ в случае нормализации ситуации. Условия возобновления работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) назвала глава финского МИД Элина Валтонен, ее слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство STT.

По словам Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди. Глава МИД Финляндии добавила, что власти страны готовы «решительно реагировать на действия России».

По данным источника, решения о режиме работы КПП будут приняты не позднее 13 декабря.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии рассматривают два варианта работы КПП на границе с Россией. Согласно первому сценарию, Финляндия может оставить закрытой восточную границу, пропускать будут только грузовые автомобили. Второй вариант подразумевает открытие одного или нескольких КПП уже на этой неделе.

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      Марина Черняк
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