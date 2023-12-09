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10:51, 9 декабря 2023Путешествия

Названы два варианта развития событий на границе России и Финляндии

HS: Финляндия примет решение по открытию КПП на границе с Россией 12 декабря

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Globallookpress.com

Власти Финляндии рассматривают два варианта работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно одному из вариантов, Финляндия может оставить закрытой восточную границу, пропускать будут только грузовые автомобили. Второй вариант подразумевает открытие одного или нескольких КПП уже на следующей неделе. Соответствующее решение будет принято 12 декабря.

Собеседник издания рассказал, что повода держать границу закрытой сейчас нет, потому что ситуация с нацбезопасностью спокойная.

В настоящее время все пропускные пункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей, принятому из-за наплыва беженцев. Через границу пропускают только грузовой транспорт. Сообщалось, что КПП будут закрыты по 13 декабря.

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