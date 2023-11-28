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17:12, 28 ноября 2023Путешествия

Финляндия закрыла всю границу с Россией для беженцев

Правительство Финляндии объявило о закрытии границы с Россией для беженцев

Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для беженцев, ищущих убежище. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle.

КПП будут закрыты с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах. По словам главы МВД страны Мари Рантанен, при необходимости ограничения могут быть продлены еще на две недели.

Ранее сообщалось, что Агентство Европейского союза (ЕС) по границам Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. В состав персонала входят офицеры пограничной службы, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики.

В ноябре кабинет министров Финляндии решил закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.

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      Зарина Дзагоева
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