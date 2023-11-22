Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 22 ноября 2023Путешествия

Финляндия решила оставить один пропускной пункт на границе с Россией

Финляндия объявит о решении закрыть все КПП на границе с РФ, кроме Райя-Йосепи

Фото: Lehtikuva / Reuters

Кабинет министров Финляндии решил закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По данным издания, правительство одобрило закрытие всех погранпереходов за исключением Райя-Йосепи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Райя-Йосепи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии. Ожидается, что правительство объявит о решении оставить один погранпереход вечером в среду, 22 ноября.

По информации на 21 ноября, на границе закрыты пункты Ниирала (Вяртсиля), Иматра (Светогорск), Нуйямаа (Брусничное), Ваалимаа (Торфяновка). Они не будут действовать до 18 февраля 2024 года. Еще три пункта закрыты на неопределенное время: Келлоселькя (Салла), Вартиус (Люття) и Париккала (Сювяоро). Открытыми оставались только два: Райя-Йосепи и Куусамо.

Cпециалист по проблемам приграничных областей двух стран Роман Плюснин предположил, что Финляндия может все открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил на международном форуме G20. Что он сказал о СВО и переговорах с Украиной?

      Вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками задержали в США

      В Германии рассказали о новой военной помощи Украине

      Первый и последний вице-президент России перечислил три рефлекса россиян

      Посредники передали Израилю список заложников

      «Было бы глупо не уничтожить ее» Российский военный описал дуэль с женщиной-снайпером ВСУ

      Самойлова показала тело после перерыва в тренировках

      В России сравнили подорожание презервативов и гречки

      Трое мужчин в Испании опоили, похитили и изнасиловали туристку в поле

      Мигранты на детских велосипедах запросили убежище в Финляндии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости