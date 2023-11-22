Финляндия решила оставить один пропускной пункт на границе с Россией

Финляндия объявит о решении закрыть все КПП на границе с РФ, кроме Райя-Йосепи

Кабинет министров Финляндии решил закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По данным издания, правительство одобрило закрытие всех погранпереходов за исключением Райя-Йосепи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Райя-Йосепи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии. Ожидается, что правительство объявит о решении оставить один погранпереход вечером в среду, 22 ноября.

По информации на 21 ноября, на границе закрыты пункты Ниирала (Вяртсиля), Иматра (Светогорск), Нуйямаа (Брусничное), Ваалимаа (Торфяновка). Они не будут действовать до 18 февраля 2024 года. Еще три пункта закрыты на неопределенное время: Келлоселькя (Салла), Вартиус (Люття) и Париккала (Сювяоро). Открытыми оставались только два: Райя-Йосепи и Куусамо.

Cпециалист по проблемам приграничных областей двух стран Роман Плюснин предположил, что Финляндия может все открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

