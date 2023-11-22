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14:03, 22 ноября 2023Путешествия

Названо условие открытия КПП на финско-российской границе

«Радиоточка НСН»: Финляндия может открыть КПП на границе с Россией после СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Hannu Huttu / Globallookpress.com

Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое условие в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал специалист по проблемам приграничных областей двух стран Роман Плюснин.

По мнению эксперта, закрытие погранпунктов — долгосрочная мера со стороны Финляндии, в противном случае смысла вводить ограничения не было бы. «Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию», — добавил Плюснин.

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Специалист также обратил внимание, что Финляндия следует общему западному курсу независимо от того, какое правительство возглавляет страну в конкретный момент. «Если от перестановки слагаемых сумма не меняется, то, наверное, этим всем руководят не из Финляндии», — предположил спикер.

Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе из-за резкого увеличения потока беженцев со стороны России. Ранее стало известно, что на КПП Салла в Мурманской области около 300 человек уже несколько дней ожидают прохождения границы.

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      Мария Борисова
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