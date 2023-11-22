Названо условие открытия КПП на финско-российской границе

«Радиоточка НСН»: Финляндия может открыть КПП на границе с Россией после СВО

Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое условие в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал специалист по проблемам приграничных областей двух стран Роман Плюснин.

По мнению эксперта, закрытие погранпунктов — долгосрочная мера со стороны Финляндии, в противном случае смысла вводить ограничения не было бы. «Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию», — добавил Плюснин.

Специалист также обратил внимание, что Финляндия следует общему западному курсу независимо от того, какое правительство возглавляет страну в конкретный момент. «Если от перестановки слагаемых сумма не меняется, то, наверное, этим всем руководят не из Финляндии», — предположил спикер.

Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе из-за резкого увеличения потока беженцев со стороны России. Ранее стало известно, что на КПП Салла в Мурманской области около 300 человек уже несколько дней ожидают прохождения границы.