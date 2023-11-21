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16:26, 21 ноября 2023Мир

Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в ЕС через Россию

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено) в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о нюансах своей работы: почему люди покидают Ближний Восток и едут в страны Европейского союза (ЕС) через Россию, как это им удается и сколько они за это готовы заплатить.

Люди платят в среднем 8 тысяч долларов за переезд

По словам Хусейна, к нему каждый месяц обращается от 20 до 30 человек. Его контакты находят в тематических чатах и группах в Telegram и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Каждый из нелегалов платит в среднем 8 тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России.

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Российские власти препятствуют нелегальной миграции

Хусейн отмечает, что российские таможенники и сотрудники погранслужбы всячески препятствуют его работе, поэтому мигрантам, которых часто задерживают в аэропортах, приходится покидать Россию наземными маршрутами. При этом Хусейн оговаривается, что российские правоохранители избегают насилия, в отличие от своих европейских коллег. Это вместе с невозможностью транзита через Белоруссию из-за высоких рисков поимки нелегалов делает Россию удобным вариантом для транзита.

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ХусейнПеревозчик нелегальных мигрантов

Как указал собеседник «Ленты.ру», многие из его клиентов остаются в России. Среди них особенно много йеменцев, иракцев и египтян.

Ранее стало известно, что за последние несколько дней около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию.

До этого правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре крупнейшие по пассажиропотоку и ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Таким образом, с 18 ноября закрыты пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Срок — до 18 февраля 2024 года.

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      Глеб Бажуткин
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