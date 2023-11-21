Сотни беженцев пытаются въехать в Европу через Россию. Как они добираются до границы и сколько стоят услуги посредников?

«Фонтанка»: беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях

Около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию за последние несколько дней. Журналистам стало известно, что переезд им обходится в тысячи евро. А добираться им помогают посредники.

Беженцы общаются в специальных чатах

Как выяснилось, миграцию через Россию арабы обсуждают в специальных чатах. Причем таких людей — тысячи. В основном их беспокоит вопрос, что ждет на пути в Финляндию и как этот путь можно облегчить. Отмечается, что все участники чатов — совсем не бедняки. Как минимум в число их трат входит получение российской визы, билет до Москвы или Минска, трансфер до Санкт-Петербурга.

В переезде мигрантам помогают «мухарибы»

Один из ключевых терминов в чате — «مهرب», «мухариб», что переводится с арабского как «торговец людьми». На самом деле речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу.

Confiscated bicycles sit at the border between Russia and Finland at the Nuijamaa border checkpoint in Finland. Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

За две-три тысячи евро мухарибы предлагают «пакетную» услугу: приглашение из России через турфирму, билет на самолет до Москвы или Минска, дорога до Санкт-Петербурга и заброска к границе с Финляндией. Подвозят они к месту не ближе чем за 30 километров до границы, а дальше нужно добираться самому. Ранее, пока еще работали ближайшие к Петербургу контрольно-пропускные пункты (КПП), беженцы отдельно покупали велосипеды и доезжали на них.

Каждый «мухариб» отправлял примерно 6-7 машин в день, то есть около 25 человек и более, а вы знаете, сколько там контрабандистов и посредников? Из Минска каждый день в течение недели выезжало около 100 человек. Куда делись остальные люди? Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал 15-го числа. С нами ехало 5 машин за один день один из участников чата о миграции в Финляндию

По приезде в Финляндию мигранты рассчитывают получить убежище. Но юристы их сразу предупреждают, что в суде они получат отказ. «Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ. В течение этого периода вы пытаетесь урегулировать свою ситуацию», — дают им советы юристы.

Российские власти задержали многих беженцев

Беженцам совсем нелегко приходится и на российской стороне границы. Сообщается, что российские власти задержали многих людей и вернули их с окраин Петербурга. Тех, у кого нет действующей визы для пребывания в России, арестовали.

Брат мой, у русских плохое настроение. Они не разрешили мне поехать к ним беженец из чата

При этом те мигранты, которым позволили пересечь границу, въехали в Финляндию с легальными документами. В ином случае они не могли бы находиться и в России.

Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Ранее правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре крупнейших по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Таким образом, с 18 ноября закрыты пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Срок — до 18 февраля 2024 года.

The gate on the Finnish side of the border is temporarily closed at the Vartius border crossing station in Kuhmo, Eastern Finland. Фото: Lehtikuva / Reuters

18 ноября финские власти незапланированно закрыли еще один КПП — «Вартиус».

В Кремле заявили о надуманных обвинениях Финляндии в сторону России

Российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Asylum seekers coming from Russia are seen at the Nuijamaa border station between Russia and Finland in Lappeenranta, Finland. Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В Финляндии признали проблемы от закрытия КПП на границе с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии КПП на границе с Россией принесет ряд проблем. В частности, он отметил, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, подчеркнул министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.