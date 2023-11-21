Сотни беженцев пытаются въехать в Европу через Россию. Как они добираются до границы и сколько стоят услуги посредников?
Около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию за последние несколько дней. Журналистам стало известно, что переезд им обходится в тысячи евро. А добираться им помогают посредники.
Беженцы общаются в специальных чатах
Как выяснилось, миграцию через Россию арабы обсуждают в специальных чатах. Причем таких людей — тысячи. В основном их беспокоит вопрос, что ждет на пути в Финляндию и как этот путь можно облегчить. Отмечается, что все участники чатов — совсем не бедняки. Как минимум в число их трат входит получение российской визы, билет до Москвы или Минска, трансфер до Санкт-Петербурга.
В переезде мигрантам помогают «мухарибы»
Один из ключевых терминов в чате — «مهرب», «мухариб», что переводится с арабского как «торговец людьми». На самом деле речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу.
За две-три тысячи евро мухарибы предлагают «пакетную» услугу: приглашение из России через турфирму, билет на самолет до Москвы или Минска, дорога до Санкт-Петербурга и заброска к границе с Финляндией. Подвозят они к месту не ближе чем за 30 километров до границы, а дальше нужно добираться самому. Ранее, пока еще работали ближайшие к Петербургу контрольно-пропускные пункты (КПП), беженцы отдельно покупали велосипеды и доезжали на них.
Каждый «мухариб» отправлял примерно 6-7 машин в день, то есть около 25 человек и более, а вы знаете, сколько там контрабандистов и посредников? Из Минска каждый день в течение недели выезжало около 100 человек. Куда делись остальные люди? Я знаю много людей, которые выезжали с «мухарибами», и я тоже поехал 15-го числа. С нами ехало 5 машин за один день
По приезде в Финляндию мигранты рассчитывают получить убежище. Но юристы их сразу предупреждают, что в суде они получат отказ. «Подайте апелляцию. Скорее всего, снова получите отказ, но в итоге вы окажетесь в стране и проживете там как минимум год, пока не получите окончательный отказ. В течение этого периода вы пытаетесь урегулировать свою ситуацию», — дают им советы юристы.
Российские власти задержали многих беженцев
Беженцам совсем нелегко приходится и на российской стороне границы. Сообщается, что российские власти задержали многих людей и вернули их с окраин Петербурга. Тех, у кого нет действующей визы для пребывания в России, арестовали.
Брат мой, у русских плохое настроение. Они не разрешили мне поехать к ним
При этом те мигранты, которым позволили пересечь границу, въехали в Финляндию с легальными документами. В ином случае они не могли бы находиться и в России.
Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией
Ранее правительство Финляндии распорядилось закрыть четыре крупнейших по пассажиропотоку и ближайшие к Петербургу пункты пропуска на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Таким образом, с 18 ноября закрыты пункты пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Срок — до 18 февраля 2024 года.
18 ноября финские власти незапланированно закрыли еще один КПП — «Вартиус».
В Кремле заявили о надуманных обвинениях Финляндии в сторону России
Российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции», — сказал пресс-секретарь главы государства.
В Финляндии признали проблемы от закрытия КПП на границе с Россией
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии КПП на границе с Россией принесет ряд проблем. В частности, он отметил, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, подчеркнул министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.