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19:16, 18 ноября 2023Путешествия

В Финляндии признали проблемы от закрытия КПП на границе с Россией

Финский министр обороны признал проблемы от закрытия КПП на границе с Россией

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией принесет ряд проблем. Об этом пишет Yle.

В частности, он указал, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, отметил министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», — заявил финский министр.

Ранее стало известно, что проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. В 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

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      Варвара Кошечкина
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