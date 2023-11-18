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14:26, 18 ноября 2023Путешествия

Россияне в Финляндии выступили против закрытия КПП на границе

Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

Фото: Lauri Heino / Reuters

Проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, в 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.

«Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение», — пояснила свою позицию одна из участниц митинга.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

В беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что видит политическую подоплеку в кризисе на границе с Финляндией.

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      Анастасия Яланская
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