В России объяснили причину кризиса на границе с Финляндией

Депутат Журова увидела политическую подоплеку в кризисе на границе с Финляндией

Одной из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией могли стать меры против россиян, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что видит в этом политическую подоплеку.

Я вижу там подводные камни, которые вдолгую играют. Они хотят не пускать граждан России, чтобы потом забрать их имущество, например. Это тоже вариант — сейчас закрыть границу, не пускать наших граждан, а потом отнять у них имущество Светлана Журова депутат Госдумы

«У меня есть подозрение, что они эту тему пытаются использовать, чтобы заблокировать наши счета, недвижимость и так далее. Повод. Они же сказали, что у тех, кто до 2027 года не появится на территории Финляндии, — а они не пустят этих людей, — мы национализируем [имущество]», — считает депутат.

По мнению парламентария, число мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу через Россию, гораздо меньше, чем в других государствах.

«Они пытаются этим спекулировать просто. Через Италию, другие страны — мигранты пытаются пересечь границу разными путями. И там, думаю, больше людей пытается сделать это, чем через нашу границу», — заключила она.

Также Светлана Журова отметила, что Финляндия и другие приграничные страны Евросоюза вряд ли полностью закроют въезд на свою территорию из России.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Всего на наземной границе между странами девять КПП, один из которых уже не работает с апреля 2022 года. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство страны не исключило полного закрытия рубежей между странами.

На такие меры Хельсинки пошел из-за резкого увеличения количества нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. По мнению президента Финляндии Саули Ниинисте, Москва решила сделать это в отместку за сотрудничество с США, пишет The Guardian. В российском МИД назвали эти заявления странными.

Власти Эстонии также допустили, что могут полностью или частично закрыть рубежи с Россией.