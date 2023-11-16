Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

Премьер-министр Петтери Орпо: Финляндия закрывает четыре КПП на границе с РФ

В ночь на 18 ноября Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией. О прекращении работы КПП заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

По словам главы МВД Мари Рантанен, на границе с Россией будут полностью закрыты КПП Ваалимаа, Нейямаа, Иматра и Ниирала. Подобные ограничения продолжат действовать до 18 февраля 2024 года. При этом, как утверждается, заявления о предоставлении убежища все еще принимают, но только на пограничных переходах Салла и Вартиюс.

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КПП закроют из-за потока мигрантов из России

Незадолго до этого премьер-министр Финляндии заявил, что Хельсинки готовы перекрыть отдельные или все КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Позднее страна может принять новые решения в связи с ухудшением или улучшением обстановки с миграцией.

В то же время глава МВД объяснила, что причиной решения стал бесконтрольный поток беженцев из таких стран, как Сомали, Йемен и Сирия. По ее данным, все они въезжают в Финляндию якобы из России.

В Финляндии рост числа беженцев назвали актом мести со стороны Кремля. По словам президента Саюли Ниинисте, так Москва «мстит» Хельсинки за связь с США. Тогда же он пообещал, что Финляндия предпримет «очень четкие действия» в отношении России.

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Эстония и Германия тоже обвинили Россию в том, что она разрешает мигрантам въезжать в ЕС через КПП

На фоне закрытия КПП высказался о происходящем и глава МВД Эстонии Лаори Ляэнеметс. Он обвинил Россию в том, что через ее границы проходят нелегальные мигранты.

По его данным, недавно восемь граждан Сомали попытались въехать на территорию Эстонии через КПП в Нарве. У них не было шенгенской визы и вида на жительство. Ляэнеметс призвал пограничников останавливать людей, которые без визы или без каких-либо законных оснований для въезда активно пытаются попасть на территорию Европейского союза (ЕС).

В свою очередь, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в целенаправленном использовании мигрантов в своих целях для дестабилизации обстановки в регионе. Увеличение числа беженцев вызывает волнения в странах ЕС, в том числе в Германии и Финляндии, добавил он.

МИД РФ высказался об обвинениях Финляндии в отправке беженцев к границе

Замглавы российского МИД Евгений Иванов рассказал, что обвинения со стороны Финляндии в том, что Москва якобы отправляет беженцев к границе, — очень странные. Он также отметил, что дипломатическое ведомство разберется в произошедшем.

В свою очередь, официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление из-за отказа Хельсинки от хороших отношений с Россией. Он отметил, что Финляндия выбрала «сознательное дистанцирование».