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16:18, 16 ноября 2023Мир

МИД РФ назвал обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе очень странными

МИД России: обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе очень странные

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Обвинения России со стороны Финляндии в отправке беженцев к границе — очень странные. Об этом заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов, сообщает ТАСС.

«Считаю, что это очень странные обвинения. Будем разбираться», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что страна закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября.

Кроме того, Орпо и министр внутренних дел страны Мари Рантанен Рантанен заявили, что Финляндия готова принять новые решения в связи с ухудшением ситуации с миграцией на восточной границе, если текущих будет недостаточно.

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      Семен Александров
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